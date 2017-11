WAZ: Zeit für neue Konzepte - Kommentar von Michael Kohlstadt zu kürzeren Gottesdiensten

Essen (ots) - Das fulminant gefeierte Reformationsjubiläum hat dieevangelische Kirche - und nicht nur sie - ein Jahr lang in Atemgehalten. Das Luther-Jahr hat dabei auch gezeigt, wie kirchenferneMenschen erreicht werden können, wenn man die ausgetretenen Pfade derchristlichen Glaubensverkündung verlässt.Allein die öffentlichkeitswirksame Rückbesinnung auf denReformator wird indes keines der strukturellen Probleme derzweitgrößten Glaubensgemeinschaft in Deutschland lösen. Deraugenscheinlich unaufhaltsame Mitgliederschwund, das insgesamtrückläufige Interesse am kirchlichen Leben und die trotz neuerRekordsteuereinnahmen langfristig knapper werdenden Finanzmittelverlangen in beiden großen Kirchen nach grundlegenden Antworten.Dazu etwa könnte die Ökumene zählen. KonfessionsübergreifendeZusammenarbeit hat unter dem Druck schwindender Akzeptanz beiderKirchen derzeit ohnehin Konjunktur. Hieran zu arbeiten und neueModelle der Kooperation zu entwickeln, wird langfristig jedenfallsmehr nützen, als Gottesdienste zu kürzen. Den Menschen in ihrerangeblichen Bequemlichkeit hinterherzulaufen, das ist kein Konzept.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell