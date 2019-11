Essen (ots) - Zehntausende Siemensianer sollen im Zuge der Abspaltung desEnergiegeschäfts neue Arbeitsverträge erhalten. "Niemand wird schlechtergestellt sein", sagte Michael Sen, der künftige Chef von Siemens Energy, der inEssen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Freitagausgabe). Mitder Abspaltung der Energiesparte wird voraussichtlich fast jeder vierteBeschäftigte den heutigen Industriekonzern verlassen. Mit Siemens Energyentsteht ein eigenständiges Unternehmen. Betroffen sind weltweit rund 88.000Mitarbeiter. Rund 26.000 Beschäftigte des neuen Unternehmens arbeiten inDeutschland. Große Standorte von Siemens Energy befinden sich unter anderem inBerlin, Duisburg, Görlitz und Mülheim.Für die Mitarbeiter in Deutschland werde die Siemens Gas and Power GmbH & Co. KGneuer Arbeitgeber, erklärte Sen. "Das ist ein sehr technischer Akt, der in einemsogenannten Unterrichtungsschreiben erklärt wird. Die 15 Seiten lesen sich alsoein bisschen wie ein Beipackzettel." Darin sei "alles geregelt" - bis hin zurAltersversorgung. Eine Standort-Garantie von Siemens im Rahmen der Abspaltunggibt es indes nicht."Wo sich der Firmensitz befinden wird, steht noch nicht fest", sagte Sen derWAZ. "Klar ist: Der Sitz wird in Deutschland sein, und eine guteFlughafenanbindung ist uns angesichts unseres internationalen Geschäfts sehrwichtig. Wir wollen schnell bei unseren Kunden sein. Wir bekommen gerade jedeMenge Gesprächsangebote von Bürgermeistern, die sich für das Themainteressieren."Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell