WAZ: Wortklauberei macht wütend - Kommentar von Tobias Blasius zum Silvesterbericht

Essen (ots) - Die Wortklauberei um den Abschlussbericht desLandtags-Untersuchungsausschusses zur Kölner Silvesternacht 2015dürfte viele der überfallenen Frauen einfach nur wütend machen. Nacheinem Jahr parlamentarischer Aufklärungsarbeit müsste das Versagenvon Polizei, Innenministerium und Stadtverwaltung jedem deutlich vorAugen geführt worden sein. Viel Spielraum für beschönigendeFormulierungen blieb eigentlich nicht. Fatale Fehlplanungen bei derEinsatzvorbereitung, katastrophale Kommunikationspannen in derSilvesternacht selbst und ein unwürdiges Abschieben von Verantwortungin den Tagen danach - an dieser Bilanz lässt sich schwer deuteln.Dennoch wurde bei der Bewertung der Untersuchungsergebnisse umjedes Komma gerungen, als ließe sich die Geschichte dererschütternden Vorgänge im Schatten des Kölner Doms im Nachhineinumschreiben. Der Umgang mit der Silvesternacht bleibt deshalb von derersten Polizei-Pressemeldung ("entspannte Einsatznacht"), über dieVogel-Strauß-Taktik des Innenministeriums bis hin zum gestrigenZuständigkeitsgeschacher in der parlamentarischen Aufarbeitung das,was er ist: der Skandal hinter dem Skandal.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell