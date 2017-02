WAZ: Wirtschaftsweiser: Athen muss Akzeptanz für Reformen schaffen - Schmidt warnt vor Schuldenschnitt

Essen (ots) - Der Chef der Wirtschaftsweisen, Christoph M.Schmidt, hat die griechische Regierung aufgefordert, endlich zu dennötigen Reformen zu stehen, um die Akzeptanz in der Bevölkerung zuerhöhen. Das sei entscheidend dafür, den ewigen Kreislauf ausHilfspaketen, Protesten und Reformstau zu durchbrechen. "Einwichtiger Schritt für eine Beendigung der Debatte wäre, wenn einegriechische Regierung einmal sagen würde: ,Wir müssen Reformenumsetzen, weil sie unseren Bürgern nützen." Und nicht mehr wiebisher: ,Die EU zwingt uns zu Reformen, die wir eigentlich gar nichtwollen'", sagte Schmidt der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ,Freitagausgabe).Einen Grexit sieht der Präsident des RWI-Leibniz-Instituts fürWirtschaftsforschung absehbar nicht. "Ein Austritt Griechenlands ausder Währungsunion wäre für den übrigen Euroraum kein wirtschaftlichesDesaster, wohl aber für Griechenland", sagte der Vorsitzende desSachverständigenrats, "von daher denke ich, Griechenland hat keinInteresse an einem Grexit. Und der übrige Euroraum hat nicht dieMöglichkeit, Griechenland die Mitgliedschaft zu kündigen."Ein vom IWF geforderter, aber insbesondere von Deutschlandabgelehnter Schuldenschnitt wäre für die Geldgeber rein finanziellkein großer Nachteil, meint der Ökonom, denn die immer wiederverlängerten Rückzahlungsfristen entwerteten die Kreditbeträgeebenso. Da mache es "einen recht geringen Unterschied, obGriechenland heute Schulden erlassen werden oder ob das Landaufgefordert bleibt, in der fernen Zukunft seine Schulden zu tilgen".Dennoch warnt der RWI-Chef vor einem Schuldenschnitt, weil davonfalsche Signale ausgingen. Er würde zum einen "die Zustimmung derdeutschen Wähler für Hilfen an andere europäische Länder beschädigen"und zum anderen den Anreiz für Reformen in Griechenland weitersenken.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell