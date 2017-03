WAZ: Willkommen in der Wirklichkeit - Kommentar von Tobias Blasius zur Razzia

Essen (ots) - Das abgestimmte Vorgehen der NRW-Behörden gegenSozialbetrug, Armutszuwanderung und Schwarzarbeit war überfällig.Viel zu lange wurden Städte wie Duisburg oder Dortmund mitSchrottimmobilien, Vermüllung oder erfundenenKindergeld-Bescheinigungen allein gelassen.Mehr noch: Wer als Stadtverantwortlicher die Auswüchse desEU-weiten Sozialsystems etwas rustikaler beim Namen nannte, wurdeöffentlich gnadenlos runtergeputzt. Erinnert sei an den DuisburgerOberbürgermeister Link, der es vor zwei Jahren wagte zu sagen, erhätte lieber mehr syrische Flüchtlinge als die in Schrottimmobilienzusammengepferchten Armutszuwanderer aus Rumänien und Bulgarien.Inzwischen ist es selbst für den NRW-Justizminister kein Tabumehr, von "kriminellen Banden", Briefkastenfirmen und Fehlanreizendurch zu hohes Kindergeld zu sprechen. Die Wirklichkeitsverweigerunghat ein Ende, die Behörden gehen Hand in Hand gegen unhaltbareZustände vor allem im Ruhrgebiet vor. Wenn nun auf Bundesebene dieversprochenen Gesetzesänderungen beim Sozialleistungsbezug fürEU-Zuwanderer umgesetzt werden, wäre vielen Kommunen geholfen.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell