WAZ: Wieder Zittern bei Opel - Kommentar von Frank Meßing zu Fusionsplänen

Essen (ots) - Zittern mussten die Opel-Mitarbeiter schon etlicheMale. Bereits 2009 wollte sich General Motors von der europäischenTochter mit dem Blitz trennen. Letztlich entschieden sich dieAmerikaner aber, weiter von der deutschen Ingenieurskunst zuprofitieren. Doch trotz der Schließung der Werke in Bochum undAntwerpen und einer Qualitätsoffensive kam Opel nicht aus den rotenZahlen.Einmal mehr werden Arbeitnehmer, Gewerkschafter und Politiker nunvon der unsteten GM-Geschäftspolitik überrumpelt. Der französischeKonzern PSA will sich Opel einverleiben. Der Aufschrei von Bundes-und hessischer Landesregierung sowie der IG Metall lässt nicht daraufschließen, dass der Deal konfliktfrei bleiben wird.Der Konzentrationsprozess auf dem automobilen Weltmarkt ist seitJahren im Gange. Eine Fusion von PSA und Opel wäre die Ehe zweierKonzerne, die nicht zu den starken der Branche zählen. DerZusammenschluss würde also nur Sinn machen, wenn ein Maximum anSynergieeffekten gehoben wird.Und das bedeutet in der Regel Werksschließungen und massiverArbeitsplatzabbau. Angesichts des Übergewichts der Franzosen warnenExperten davor, dass die Fusion nur einen Verlierer hervorbringenwird: Opel.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell