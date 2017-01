WAZ: Ein Wert an sich - Kommentar von Tobias Blasius zum Untersuchungsausschuss zur Kölner Silvesternacht

Essen (ots) - Parlamentarische Untersuchungsausschüsse stehenvollkommen zu Recht im Verdacht, politische Kampfinstrumente zu sein.Die Opposition nutzt die weitreichenden Möglichkeiten derZeugenvernehmung und Akteneinsicht, um Versäumnisse undFehleinschätzungen der Regierung offenzulegen. Der U-Ausschuss zu denKölner Silvesterübergriffen bildete da keine Ausnahme und wurde imVorfeld der nahenden Landtagswahlen gewiss auch strategischeingesetzt. Also alles nur Wahlkampftheater?Nein, der Wert dieses Gremiums reicht weit über den konkretenErkenntnisgewinn hinaus. Die Anhörung von 178 Zeugen, das Umgrabenvon Aktenbergen, der Scheinwerfer auf unglaublicheKommunikationspannen zwischen Behörden, die Einbeziehung vonGutachtern, das öffentliche Abspielen von Polizei-Notrufen - all dashat dafür gesorgt, dass nach der Entlassung des KölnerPolizeipräsidenten Albers eben nicht zur Tagesordnung übergegangenwurde. Die einjährige Beschäftigung mit dieser weltweit beachtetenSilvesternacht war für das Vertrauen in den Rechtsstaat bitternotwendig. Schon den überfallenen Frauen war man es schuldig.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell