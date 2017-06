WAZ: Weitere Brennelemente aus Deutschland für belgisches Atomkraftwerk Doel

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Essen (ots) - Trotz großer Sicherheitsbedenken wird dasumstrittene belgische Atomkraftwerk Doel weiter mit Brennelementenaus Deutschland beliefert. Wie aus einem Schreiben desBundesumweltministeriums hervorgeht, das der in Essen erscheinendenWestdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Montagausgabe) vorliegt,waren es 112 Brennelemente für den Standort Doel im vergangenen Jahrund 64 in den ersten Monaten 2017."Die Bundesregierung sorgt dafür, dass weiter ungebremstBrennelemente in die belgischen Schrottreaktoren geliefert werden",sagte Britta Haßelmann, Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünenim Bundestag, der WAZ. "In den letzten beiden Monaten waren es wiederacht nach Doel."Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell