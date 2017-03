WAZ: Was die Angst vor dem Terror bewirkt - Kommentar von Frank Stenglein zur Terrordrohung

Essen (ots) - Man kann offenbar in Syrien eine einzigeHandy-Nachricht abschicken und damit in Deutschland ein ganzesEinkaufszentrum schließen, Hunderte Polizisten in Marsch setzen undHunderttausende Bürger ängstigen. Das ist die erschütterndeErkenntnis dieses Wochenendes. Die Terrorangst mit all den Bildern,die sie erzeugt, hat uns fest im Griff.Das entschlossene und sehr weitreichende Vorgehen der Behörden warzwar eindrucksvoll, fand auf der Täterseite aber bislang keine echteBestätigung. Hatten die Adressaten des syrischen Islamisten dieMittel, um in Essen ein monströses Verbrechen zu begehen? Das müssenweitere Ermittlungen zeigen, vieles klingt da noch nebulös. Internwird nach WAZ-Informationen auch in Sicherheitskreisen diskutiert, obdie komplette Schließung des Limbecker Platzes angemessen war.Lieber einmal zu viel schließen als einmal zu wenig, mag damancher sagen. Wer wollte da widersprechen. Andererseits sind diePolizei- und sonstigen Ressourcen dieses Landes nicht unendlich.Bleibt zu hoffen, dass die Behörden, denen wir vertrauen müssen, ausdem Vorgang in jedem Fall lernen konnten - was auch immer.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell