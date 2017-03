WAZ: Warum die Amerikaner Opel verschenken - Kommentar von Stefan Schulte zum Opel-Verkauf von General Motors an Peugeot

Weitere Suchergebnisse zu "Peugeot":

Essen (ots) - Opel wird verramscht - und alle finden es gut. DieUS-Mutter GM, weil sie schon lange keine Freude mehr amVerlustbringer aus Europa hat. Opel-Beschäftigte und -Manager, weilsie Detroit schon lange nicht mehr trauen. Und der französischePSA-Konzern, weil er eine große Marke geschenkt bekommt. Es gibtsolche Geschäfte, aus denen alle Beteiligten als Gewinnerhervorgehen. Ob der Opel-Verkauf ein solches ist, wird sich schonbald zeigen. Spätestens, wenn nächstes Jahr die Jobgarantienauslaufen. Die angekündigten Milliarden-Synergien könnten auch vieleArbeitsplätze kosten.Um seine ungeliebte Tochter loszuwerden, zahlt GM für Opel sogarnoch eine Mitgift an Peugeot. Nichts macht deutlicher, wie fremd sichAmerikaner und Deutsche geworden sind. Der Trennungsschmerz hält sichbeiderseits in argen Grenzen, entsprechend blass blieb gestern auchdie historische Dimension. Immerhin hat der US-Konzern die Geschickedes einst größten deutschen Autobauers neun Jahrzehnte lang gelenkt.Besonders auffällig ist das Verhalten von IG Metall und Betriebsrat:Sie gaben dem Verkauf rasch ihren Segen, weil Peugeot ja dieGarantien übernehme. Die Arbeitsplätze sind aber nur bis 2018, dieWerke bis 2020 sicher. Diese Zusagen einzuhalten, ist so sensationellnicht. Die Gewerkschafter haben aber offenbar befürchtet, dass dieAmerikaner anschließend mit größeren Grausamkeiten aufwarten würdenals die Franzosen.Dafür sprechen die Strategieschwenks in Detroit und Paris:GM-Chefin Barra hat dem Weltmarktführer-Mantra ihrer Vorgängerabgeschworen und setzt auf maximale Rendite. Peugeot ist bereitsdeutlich rentabler geworden und will nun Marktanteile gewinnen. Nichtzuletzt schätzen die Gewerkschaften, dass PSA den französischen Staatim Rücken hat. Auch die Bundesregierung wird stets ein waches Augeauf Opel haben. Dass eine Staatsbeteiligung Konzerne aber nichtzwangsläufig vor Katastrophen bewahrt, hat VW eindrucksvoll bewiesen.