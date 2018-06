WAZ: WAZ: Thyssenkrupp-Chef Hiesinger verteidigt Strategie

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Essen (ots) - Nach Kritik des US-Investors Elliotts beim EssenerIndustriekonzern Thyssenkrupp hat Vorstandschef Heinrich Hiesingerseine Strategie in einem internen Schreiben an die Mitarbeiterverteidigt. "Mit unserer strategischen Weiterentwicklung verfolgenwir das Ziel, unser Unternehmen zu einem leistungsstarkenIndustriekonzern umzubauen", heißt es in dem Schreiben, aus dem dieWestdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Dienstagausgabe) zitiert. "Wirhaben den Konzern dabei in den letzten Jahren erfolgreich durch einenumfassenden Veränderungsprozess geführt." Bis 2010/11 seiThyssenkrupp ein "vom Materialgeschäft dominierter Stahl- undIndustriekonzern mit stolzer Tradition, aber auch mitexistenzgefährdenden Defiziten" gewesen. "In den letzten siebenJahren haben wir diese deutlich reduziert und den Konzern wieder aufein stabiles Fundament gestellt", erklärte Hiesinger."Wir führen auch regelmäßig Gespräche mit Investoren", erklärteHiesinger in dem Schreiben, das Ende vergangener Woche verschicktworden ist. "Dabei kommen auch unterschiedliche Auffassungen oderEinschätzungen zur Sprache, denn natürlich haben auch Investorenunterschiedliche Perspektiven, von längerfristigen bis zu eherkurzfristig orientierten. Auch gibt es Aktionäre, die sich aktivereinbringen und Einfluss auf das Management nehmen wollen als andere.Wir als Management setzen dabei auf einen konstruktiven Dialog mitallen Investoren." Hiesinger appellierte an die Beschäftigten, sichweiter auf die "Hauptaufgabe zu konzentrieren", nämlich "Thyssenkrupperfolgreich nach vorne zu entwickeln und die anstehendenHerausforderungen mit Zuversicht anzugehen".Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell