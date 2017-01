WAZ: Ein Vorstoß zur rechten Zeit - Kommentar von Michael Kohlstadt zur neuen Sicherheitsarchitektur

Essen (ots) - Der Föderalismus in Deutschland hatte schon einmaleinen besseren Ruf als heute: 16 Landesregierungen, 16 Parlamente, 16Länder-Polizeien und Verfassungsschutzämter, dazu der Flickenteppichin der Schulpolitik. Selbst der Bundesautobahnbau ist derzeit nochLändersache. Die Zweifel, ob eine derartige Zersplitterung vonZuständigkeiten in einem zwar einwohnerstarken, aber letztlich dochüberschaubaren Land tatsächlich angemessen ist, sind in jüngster Zeitlauter geworden. Dass Deutschland und seine Sicherheitsbehördendezentral organisiert sind, hat allerdings gute Gründe. DieVerteilung der Verantwortungen auf viele Schultern folgt historischenErfahrungen, die man nicht einfach beiseite wischen kann. Die bunteLänder-Vielfalt reicht tief zurück in die Geschichte, sie gehörtsozusagen zum deutschen Erbgut. Und speziell der dezentrale Aufbauvon Polizei und Nachrichtendiensten ist eine Reaktion auf diemörderischen Erfahrungen der NS-Zeit.Doch aus der Geschichte lernen, heißt ja nicht, den Blick fürvernünftige Veränderungen in der Gegenwart zu verlieren. DieVorschläge Thomas de Maizières zum Umbau der Sicherheitsarchitektursind ein Vorstoß zur rechten Zeit. Sie griffen - so sie dennumgesetzt würden - tief ins föderale Selbstverständnis der Republikein. Die reflexhafte Abwehrhaltung der Bundesländer spricht Bände.Doch de Maizière ist kein Polit-Rambo, der eine Mega-Polizeibehördezum Selbstzweck aus dem Boden stampfen will. Seine Vorschläge gehenweit über die sonst oft als inhaltsleer kritisiertenPolitiker-Versprechungen im Angesicht des Terrors hinaus. Sie sindkeine Kabinettsvorlage, bieten aber eine ernstzunehmendeDiskussionsgrundlage mit konkreten Vorschlägen. Ob derBundesinnenminister sich durchsetzen kann, ist eine andere Frage.Über die Neuverhandlung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen gingenJahre ins Land. Angesichts der unverminderten Terrorgefahr dürfte dasThema Sicherheit freilich eine andere Dynamik entfalten.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell