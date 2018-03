WAZ: Voestalpine warnt vor Stahlschwemme in Europa durch US-Zölle

Weitere Suchergebnisse zu "Voestalpine":

Essen (ots) - Voestalpine-Chef Wolfgang Eder hat vor einerStahlschwemme in Europa durch eine Abschottung des US-Markts gewarnt."Sollte Europa der einzige große Wirtschaftsraum weltweit sein, deruneingeschränkt beliefert werden kann, droht uns eine neueStahlschwemme. Damit wäre das Geschäft der heimischen Herstellerbedroht", sagte Eder der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ,Mittwochausgabe). "Dieses Szenario gilt es zu verhindern", fügte Ederhinzu. Es bereite ihm Sorgen, "dass durch eine Abschottung desamerikanischen Marktes zusätzlicher Stahl aus anderen Regionen nachEuropa gelenkt werden könnte". Eder betonte: "Es geht nicht nur umStahl aus China. Sollte es tatsächlich zu einer Eskalation durchStrafzölle in den USA kommen, würden sich voraussichtlich auchStahlhersteller aus Ländern wie etwa Indien, Korea, Taiwan, Russland,Brasilien oder der Türkei zunehmend in Richtung Europa orientieren.Die Folgen wären verheerend." Es sei wichtig, dass sich Europawappne: "Auf politischer Ebene sollten Schutzmechanismen für EuropasStahlindustrie vorbereitet werden. Falls Appelle zur Mäßigungungehört verhallen, muss Europa handlungsfähig sein, um die eigeneIndustrie zu schützen."Eder äußerte sich auch zur geplanten Fusion der europäischenStahlaktivitäten von Thyssenkrupp und Tata. Sollten dieKartellbehörden im Zuge der Fusion aus Wettbewerbsgründen Verkäufeanmahnen, sei Voestalpine nicht an Zukäufen interessiert. "Wir wollenimmer noch anspruchsvolleren Stahl erzeugen, aber keine zusätzlichenStahlkapazitäten aufbauen", sagte Eder. "Schon jetzt stammt nur nochein Drittel unseres Konzernumsatzes aus dem Stahlbereich. Der Anteilwird sich weiter reduzieren und in absehbarer Zeit bei etwa einemViertel liegen."