WAZ: Verdi-Chef Bsirske fordert Abschaffung des Kirchenarbeitsrechts

Essen (ots) - Verdi-Chef Frank Bsirske hat die Abschaffung deskirchlichen Arbeitsrechts gefordert, des so genannten "drittenWeges", der unter anderem Streiks in kirchlichen Einrichtungen undUnternehmen ausschließt. "Als Sonderrecht der Kirche im kollektivenArbeitsrecht gehört das abgeschafft. Dass der Arbeitgeber alleinbeansprucht, die Regeln aufzustellen, an die sich dann alle haltenmüssen, halte ich für grundgesetzwidrig und für einen Eingriff in dieGrundrechte der kirchlichen Arbeitnehmer", sagte Bsirske derWestdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Donnerstagausgabe).Das Kirchenarbeitsrecht sei überholt: "Der Gesetzgeber hat dasfast eins zu eins aus der Weimarer Reichsverfassung übernommen - wiesollte das zeitgemäß sein?", so der Verdi-Bundesvorsitzende. Ernannte den dritten Weg einen "Akt der Usurpation, weil er mehr alseiner Million Beschäftigten das Grundrecht auf Streik nimmt."Die Caritas mit rund 615.000 und die Diakonie mit rund 460.000Beschäftigten sind die größten Arbeitgeber in Deutschland. DieGewerkschaft Verdi versucht seit längerem, auch für die kirchlichenBeschäftigten Tarifverträge abzuschließen. Vor allem für die vielenBeschäftigten in der Pflege will Verdi bessere Arbeitsbedingungen undhöhere Löhne durchsetzen. Doch gerade in den Altenheimen seienOrganisationsgrad und Tarifbindung "verschwindend gering", sagteBsirske. "Gerade private Anbieter betreiben massives Lohndumping,selbst bei der Diakonie brechen viele Häuser weg", sagte er undforderte, die Tarifverträge für allgemeinverbindlich zu erklären,damit sie trotzdem für alle gelten.Der Verdi-Chef mahnte mehr Ausbildungsplätze zu besserenKonditionen an, sonst laufe das Land in einen Pflegenotstand, weildie vielen neuen Stellen nicht besetzt werden könnten. Dass dieKosten für die Pflege dadurch steigen würden, lasse sich nichtverhindern. Damit wegen des hohen Eigenanteils nicht mehr so vielePflegebedürftige auf Sozialhilfe angewiesen seien, schlug Bsirskezudem vor, über einen Ausbau der Pflegeversicherung von einer Teil-zur Vollkaskoversicherung nachzudenken. "Wir haben das schon maldurchrechnen lassen, es würde gar nicht so dramatisch teurer - umetwa zwei Beitragspunkte, paritätisch zu finanzieren von Arbeitgebernund Arbeitnehmern", sagte Bsirske.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell