WAZ: Uniper baut neues Gaskraftwerk in Gelsenkirchen

Essen (ots) - Der Düsseldorfer Energiekonzern Uniper will einneues Gaskraftwerk in Gelsenkirchen bauen. "Mit diesemLeuchtturmprojekt schaffen wir eine langfristige Perspektive fürdiesen traditionsreichen Standort und unterstützen damit denStrukturwandel im Revier positiv", sagte Uniper-VorstandsmitgliedEckhardt Rümmler der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ,Dienstagausgabe). Bis spätestens Ende 2022 soll demnach einekombinierte Kraft-Wärme-Anlage mit zwei Gasturbinen und einemDampfkessel entstehen. Nach Informationen der WAZ ist mit demNeubauprojekt eine Investition im niedrigen dreistelligenMillionenbereich verbunden. Schon für das nächste Jahr ist derBaubeginn geplant. Das langfristige Bekenntnis zum Standort Scholvenhat Gründe: Ende Juli hat Uniper nach eigenen Angaben diePartnerschaft mit einem Industrieunternehmen in Scholven langfristigerneuert. Das Projekt in Gelsenkirchen gilt im Uniper-Konzern alsBlaupause für mögliche weitere Gaskraftwerke in Deutschland.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell