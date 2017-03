WAZ: Die Ungleichheit bleibt - Kommentar von Christopher Onkelbach zu den neuen Abitur-Prüfungen

Essen (ots) - Bundesweit müssen die Abiturienten zum ersten Mal invier Fächern die selben Aufgaben lösen. Ob dies aber ein Weg ist zumehr Vergleichbarkeit der Leistungen, ist fraglich. Die Bedenken sindzum einen ganz grundsätzlicher Natur: Wenn die Noten in allenBundesländern ein exakt gleiches Leistungsniveau darstellen sollten,müssten überall die gleichen Bedingungen herrschen, wasUnterrichtsqualität, Ausstattung und Personal angeht. Das istillusorisch. Was wäre die Lösung?Man könnte so vorgehen wie die USA. Dort wird derHighschool-Abschluss ohne Zentralprüfung vergeben. Die Absolventenmüssen dann aber an den Hochschulen einen Aufnahmetest bestehen.Dafür hätten die deutschen Hochschulen nicht die Kapazitäten. Oderwie Frankreich, wo alle Schüler zeitgleich eine Abschlussarbeitschreiben. Das ist im deutschen Bildungsföderalismus aber nichtvorgesehen. Die Gefahr wäre, dass die Anforderungen nach untenangepasst würden.Deutschland versucht nun einen Mittelweg: Einige Fächer werdennach gemeinsamen Aufgaben geprüft, andere nicht. Das bleibt einKompromiss, der die Abi-Ungleichheit unter den Bundesländern nichtauflösen wird.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell