WAZ: Umweltministerium nimmt Ölpellet-Einsatz bei Uniper unter die Lupe

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Essen (ots) - Angesichts der umstrittenen Verbrennung vonÖlpellets im Gelsenkirchener Uniper-Kraftwerk schaltet sich dasNRW-Umweltministerium ein. Auf Anfrage der Westdeutschen AllgemeinenZeitung (WAZ, Donnerstagausgabe) teilte Umweltministerin UrsulaHeinen-Esser (CDU) mit, sie nehme die Sorgen der Bürger sehr ernst.Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hatte an Uniper appelliert, dieVerbrennung der Ölpellets vorläufig zu stoppen, um die Sachlage zuklären. Die Ölpellets, die in Verdacht stehen, Krebs zu erregen,stammen aus der Gelsenkirchener Raffinerie des Mineralölkonzerns BP.Wie das Ministerium mitteilte, können die in der Öffentlichkeitdiskutierten Hinweise auf Verstöße gegen das Umweltrecht nachderzeitigem Kenntnisstand nicht bestätigt werden. Allerdings sei einelaufende Prüfung des Ministeriums noch nicht abgeschlossen.Unabhängig vom Prüfergebnis beabsichtige das Ministerium, Gesprächemit den Unternehmen aufzunehmen.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell