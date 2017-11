WAZ: Überfälliger Schritt - Kommentar von Michael Kohlstadt zum Regionalplan Ruhr

Essen (ots) - Mit dem Regionalplan Ruhr gibt es erstmals seit 1966wieder ein verbindliches Regelwerk, das Flächenplanung undRaumordnung im Revier als eine zentrale Aufgabe ansieht, die ambesten in der Region selbst erledigt werden sollte. Zwar liegt diePlanungshoheit fürs Revier offiziell bereits seit 2009 wieder beimRegionalverband Ruhr. Doch erst der fertige Regionalplan gibt derneuen Genehmigungsbehörde in Essen die nötigen Instrumente zurUmsetzung in die Hand.Das alles ist ein längst überfälliger Schritt. Die jahrzehntelangeplanerische Dreiteilung des Ruhrgebietes war ein Bremsklotz. Niemandwürde beim unvoreingenommenen Blick auf eine NRW-Karte der Ideeverfallen, dass das für die wirtschaftliche Kernregion des Landesrelevante Flächenmanagement ausgerechnet in Arnsberger, Münsteranerund Düsseldorfer Amtsstuben am besten aufgehoben wäre.Jetzt liegt es am RVR, zu beweisen, dass Planungen aus einer Handdie Region nach vorne bringen. Am Ende müssen die Vorteile für denBürger sichtbar werden. Die Ausweisung zentraler Gewerbestandorte undzusammenhängender Grünzüge sind erste hoffnungsvolle Maßnahmen.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell