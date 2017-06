WAZ: Turbo-Abitur - ein Ende mit Schrecken - Kommentar von Tobias Blasius zur NRW-Schulpolitik

Essen (ots) - So viel Regierungspragmatismus schon vor derAmtseinführung war selten. Der künftige NRW-Ministerpräsident Laschetentledigt sich im Vorbeigehen des schulpolitischen Dauerbrenners"Turbo-Abitur". Das Land kehrt 2019 überraschend zum G9 als Regelfallzurück. Das von CDU und FDP so lange favorisierte G8 schrumpft zurAusnahmeoption. Klang es im Wahlkampf nicht exakt umgekehrt?Laschet musste offenbar einsehen, dass er nicht jedem derlandesweit 630 Gymnasien die Strukturentscheidung über das"Turbo-Abitur" als Wahlfreiheit vors Schultor werfen kann.Monatelange Selbstbeschäftigung kann das in Bildungsranglistennotorisch hinterher dümpelnde NRW am allerwenigsten gebrauchen. Daringt sich Schwarz-Gelb lieber zu einer Leitlinie durch, die sich amZeitgeist orientiert: Das Abiturzeugnis gibt es an den allermeistenGymnasien wieder nach 13 Jahren. Punkt.Ob die Schulzeitverkürzung von 2005 wirklich solch ein Teufelswerkwar, wie 500.000 Unterschriften eines Volksbegehrens glauben machenwollen, soll nicht weiter ausgeleuchtet werden. Laschet zieht derschulpolitischen Debatte ohne Ende lieber ein Ende mit Schrecken vor.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell