WAZ: Türkei will Wahllokale in 13 deutschen Städten einrichten

Essen (ots) - Türkische Staatsbürger sollen in 13 deutschenStädten die Gelegenheit erhalten, sich am umstrittenen Referendum zueinem Präsidialsystem in der Türkei zu beteiligen. Das geht aus einemAntrag der türkischen Botschaft in Berlin an das Auswärtige Amthervor, der der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ,Donnerstagausgabe) vorliegt.Die Türkei bittet das deutsche Außenministerium um die "Zustimmungzur Errichtung von Wahllokalen" in ihren Generalkonsulaten in Berlin,Düsseldorf, Köln, Münster, Frankfurt, Hamburg, Karlsruhe, Mainz undStuttgart.Wegen "fehlender räumlicher Möglichkeiten" möchte die Türkei invier Städten die Stimmabgabe außerhalb der Konsulate ermöglichen. Dastürkische Generalkonsulat Essen will ein Wahllokal in einertürkischen Bildungseinrichtung in der Dortmunder Nordstadteinrichten, weitere Wahlmöglichkeiten soll es in der Hannover-Messegeben, in der "Grünen Halle" in Fürth sowie in der Arnulfstraße inMünchen.Die Wahlberechtigten sollen in diesen Städten zwischen dem 27.März und dem 9. April 2017 über eine Verfassungsänderung in derTürkei abstimmen dürfen. Aus Regierungskreisen heißt es, dasAuswärtige Amt habe noch nicht abschließend über den Antrag derTürkei entschieden. Es fehlen offenbar noch Rückmeldungen aus denBundesländern zur Sicherheitslage rund um die Wahllokale.