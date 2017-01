WAZ: Trügerische Sicherheit - Kommentar von Christopher Onkelbach zu Waffenscheinen

Essen (ots) - Niemand, der einmal das Gefühl der Wehrlosigkeiterleben musste, möchte erneut in eine solche Situation geraten. Daherist es auf den ersten Blick verständlich, sich mit einerSchreckschuss- oder Gaspistole auszustatten. Vor allem die brutalenÜbergriffe in der Kölner Silvesternacht haben dasUnsicherheitsempfinden vieler Menschen wachsen lassen.So erklärt sich auch, dass zahlreiche Frauen den kleinenWaffenschein beantragen. Die wachsende Angst, die sich Populistengeschickt zunutze machen, ist eine der fatalsten Folgen dieserfurchtbaren Nacht. Denn sie bringt das tiefe Misstrauen zum Ausdruck,das viele Bürger dem Staat entgegenbringen.Waffen, auch wenn sie nur der Verteidigung dienen sollen,vermitteln eine trügerische Sicherheit. Abgesehen davon, dass derUmgang damit geübt werden muss, birgt ihr Einsatz die Gefahr, dassbrenzlige Situationen außer Kontrolle geraten. In den USA lässt sichstudieren, wohin das führen kann.Die allgemeine Unsicherheit wird eher noch zunehmen, wenn sichjedermann aufrüstet. Auch vor Menschen, die sich aus Furchtbewaffnen, kann man Angst haben. Ein Land, in dem immer mehr Menschenmit Waffen herumlaufen, ist kein sicheres Land.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell