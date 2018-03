Essen (ots) - Online-Dating, Tinder-Pornografisierung, virtuelleSex-Szenerien - wie verändert uns das? "Ein Teil der Menschheit wirdbeziehungsunfähig und kann nicht mehr mit einem Partner umgehen",sagte der Düsseldorfer Trendforscher Matthias Horx (63) in einemInterview mit der in Essen erscheinenden Westdeutschen AllgemeinenZeitung (WAZ, Samstagausgabe). Das Fatale, so Horx: "Leute, die esirgendwann übertrieben haben mit der Partnersuche im Internet, bindensich auch, aber sie bleiben immer unruhig. Weil sie das Gefühl haben:Da kommt noch einer mit besserem Ranking." Der Trendforscher istAutor des Buches "Future Love - Die Zukunft von Liebe, Sex undFamilie".Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell