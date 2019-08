Essen (ots) - Der Aufsichtsratsvorsitzende des FC Schalke 04,Clemens Tönnies, hat seine eigenen Aussagen zu Afrikanern als"schlicht töricht" bezeichnet und angekündigt, "das wieder gut zumachen". Gegenüber der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ,Samstagsausgabe) sagte Tönnies: "Ich bin über mich selbst bestürzt,dass mir so etwas passieren konnte. Da hilft kein drum herum reden,da hilft auch keine Verschlimmbesserung, es war schlicht töricht."Ihm sei es darum gegangen, "dass wir Europäer uns viel mehr in undfür Afrika engagieren müssen, um Afrika richtig nach vorn zubringen". Tönnies weiter: "Mein Grundgedanke war, dass wir in Afrikain großem Umfang investieren müssen und damit viel mehr zur Lösungder Klimaprobleme beitragen können als durch Klein-Klein-Maßnahmen inDeutschland. Das habe ich durch meine unbedachten Äußerungen, die ichzutiefst bedaure, leider völlig konterkariert."Der frühere Schalker Kultspieler Hans Sarpei, selbst afrikanischerAbstammung, warf Tönnies ein Weltbild vor, das an die Kolonialzeiterinnert. Er fühle sich dadurch angewidert. Tönnies dazu gegenüberder WAZ: "Das tut mir besonders weh und besonders leid."Beim "Tag des Handwerks" in Paderborn hatte Tönnies über möglichewirtschaftliche Lösungen gesprochen, den Klimawandel zu bremsen.Anstelle von höheren Steuern solle man lieber jährlich 20 Kraftwerkein Afrika finanzieren, meinte der Fleisch-Unternehmer. Diesbegründete er mit dem Satz: "Dann würden die Afrikaner aufhören,Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn's dunkel ist, Kinder zuproduzieren."https://www.waz.de/sport/fussball/s04/toennies-nennt-seine-aussagen-zu-afrika-schlicht-toericht-id226666525.htmlPressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell