WAZ: Titandioxid - Foodwatch fordert Rückruf von rosa Oetker-Kuchendekor

Essen (ots) - Die Verbraucherorganisation Foodwatch legt im Streitum Titandioxid in Backzutaten nach und wirft Dr. Oetker "Täuschungder Öffentlichkeit" vor. In einem Brief an das Unternehmen, welcherder Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Mittwochausgabe)vorliegt, fordert Foodwatch zudem, ein bestimmtes Kuchendekor-Produktsofort vom Markt zu nehmen. Im "Dekor Kreation Rosa Mix" bestehe derenthaltene Weißmacher Titandioxid zu 100 Prozent aus besondersumstrittenen Nanopartikeln, so Foodwatch. In seiner allerkleinstenForm stehe Titandioxid (E171) im Verdacht, Krebs auslösen zu können.Die Dekor-Zuckerartikel sind sehr beliebt zur Verzierung von Kuchenvor allem für Kindergeburtstage. Das Bielefelder Unternehmen betonte,an Alternativen zu arbeiten. "Dabei handelt es sich jedoch um einensehr komplexen und umfangreichen Prozess, der nicht von heute aufmorgen erfolgen kann", erklärte Dr. Oetker gegenüber der WAZ.Inzwischen habe man sich "allerdings das Ziel gesetzt, dass eineUmstellung der Produkte bis Ende des ersten Quartals 2020 erfolgen"solle. Oetker erklärte, alle seine Lieferanten hätten "erneutbestätigt, dass das verwendete Titandioxid keine Nanopartikelaufweist". Den Vorwurf der Täuschung "weisen wir daher entschiedenvon uns ab". Weil alle Oetker-Produkte einwandfrei verkehrs- undverzehrfähig seien, gebe es "somit in keiner Hinsicht den Bedarfeines Verkaufsstopps". Foodwatch-Experte Patrick Müller betontdagegen, die Laboranalysen hätten in allen Proben vonOetker-Produkten Nanopartikel nachgewiesen. Wenn das Unternehmen dasGegenteil behaupte, sei das "zu 100 Prozent gelogen". Bei besagtemKuchendekor aus rosa Zucker-Sternchen und Perlen bestehe dasenthaltene Titandioxid vollständig aus Nanopartikeln. Oetker teilteder WAZ mit, zu den Foodwatch-Analysen noch auf die Einschätzungeines weiteren externen Labors zu warten. Aber: "Leider haben unsbisher alle renommierten Labore mitgeteilt, dass sie Titandioxidlediglich im Rohmaterial (Pulver) prüfen können, jedoch nicht imEndprodukt."