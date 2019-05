WAZ: Till Brönner könnte sich vorstellen, im Ruhrgebiet zu leben

Essen (ots) - Star-Trompeter Till Brönner hat seine Liebe zu denMenschen des Ruhrgebiets entdeckt. "Wenn man allein nach derMentalität der Leute geht,dann müsste es der Region unheimlich gutgehen. Hier wird nicht viel gemeckert", sagte der 48-jährigeJazz-Musiker im Gespräch mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung(WAZ). Seit einem Jahr ist Brönner mit der Fotokamera zwischenDuisburg und Dortmund unterwegs, um Bilder für eine Ausstellung zumachen, in der er die Vielfalt der Region zeigen möchte.Gegenüber der WAZ sprach der Echo-Preisträger aber auch von denGegensätzen. "Hattingen oder Essen-Kettwig sind so schön, dass ichmir vorstellen könnte, dort zu leben". An vielen anderen Stellen aberverdiene das Ruhrgebiets nicht unbedingt Preise für städtebaulicheLeistungen: "Stilistisch passt es nicht immer." Brönner bezeichnetdas Ruhrgebiet als "das Amerika von Deutschland, weil hier ähnlichviele Kulturen, Landschaften und Kulissen zusammenkommen wie in denUSA".Seine Liebe zum Ruhrgebiet entwickelte sich langsam. "Anfangs binich gefrustet nach Hause gefahren", sagte der in Berlin und LosAngeles lebende Till Brönner der WAZ. Da habe er die Palmen undCadillacs aus Kalifornien im Kopf gehabt und die Schönheit desRuhrgebiets nicht finden können. Inzwischen haben es ihm vor allemdie Menschen angetan: "Es ist schwierig, hier einem Arschloch zubegegnen", sagte der Echo-Preisträger in dem WAZ-Gespräch.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell