WAZ: Thyssenkrupp will Vorwürfe gegen Aufzugchef überprüfen lassen

Essen (ots) - Thyssenkrupp-Chef Guido Kerkhoff will Vorwürfe gegenAufzugchef Andreas Schierenbeck im Zusammenhang mit angeblichenPlänen für einen Börsengang der Sparte überprüfen lassen. Das gehtaus einem Schreiben an die Thyssenkrupp-Mitarbeiter vor, das derWestdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Mittwochausgabe) vorliegt. Ineinem Schreiben an die Beschäftigten bestätigten Kerkhoff und seineVorstandskollegen Oliver Burkhard und Donatus Kaufmann, es gebe"strategische Diskussionen über die Ausrichtung" der Aufzugsparte:"In diesem Zusammenhang werden auch Gespräche über die Auflösung desAnstellungsverhältnisses von Andreas Schierenbeck geführt", heißt esweiter in dem Schreiben. "Behauptungen bezüglich eines möglichenBörsengangs" der Sparte seien dem Vorstand "nicht bekannt" und"entbehren unseres Erachtens" jeglicher Grundlage, erklärten dieVorstände. "Dennoch werden wir die Vorwürfe überprüfen lassen und dasErgebnis kommunizieren."