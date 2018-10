WAZ: Thyssenkrupp erwartet Dax-Abstieg nach Konzern-Teilung

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Essen (ots) - Angesichts der geplanten Zweiteilung vonThyssenkrupp bereitet der neue Vorstandschef Guido Kerkhoff dieBeschäftigten auf einen Abstieg des Essener Traditionskonzerns ausDeutschlands erster Börsenliga vor. "Der Dax ist kein Selbstzweck",sagte Kerkhoff der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ,Dienstagausgabe). "Wir schaffen zwei starke Unternehmen, die sichbesser entwickeln können als Thyssenkrupp in der derzeitigenAufstellung." Das sei für die Mitarbeiter entscheidend. "Es geht hiernicht um Eitelkeiten."Thyssenkrupp gehört seit geraumer Zeit zum Deutschen Aktienindex(Dax), in dem die 30 wichtigsten börsennotierten Unternehmen desLandes vereint sind. Es gilt als wahrscheinlich, dass die geplantenThyssenkrupp-Gesellschaften Materials (Stahl und Werkstoffhandel)sowie Industrials (Aufzüge, Autoteile, Anlagenbau) nicht dieDax-Kriterien erfüllen. "Beide Unternehmen können sich alleine besserentwickeln", betonte Kerkhoff. "Beide werden auch finanziell stärkersein."Kerkhoff, der vom Thyssenkrupp-Aufsichtsrat einenFünf-Jahres-Vertrag erhalten hat, wandte sich gegen Verkäufe vonUnternehmensteilen, um schnell Kasse zu machen. "Ich habe zu jederZeit klar gemacht, dass ein Ausverkauf mit mir nicht zu machen ist",sagte er. Neben dem Ankeraktionär Krupp-Stiftung hatten auch derFinanzinvestor Cevian und die IG Metall Zustimmung für seine Plänesignalisiert."Es ist uns gelungen, den Ausverkauf einzelner Konzernteile zuverhindern, den die Investoren betrieben haben", sagte IG-Metall-ChefJörg Hofmann der WAZ. "Für uns war entscheidend, dass dieBeschäftigung und Standorte langfristig gesichert werden. Das habenwir mit der Grundlagenvereinbarung, die der Aufsichtsrat am Sonntagmitbeschlossen hat, erreicht."Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell