Essen (ots) - Theaterregisseur Roberto Ciulli, der das MülheimerTheater an der Ruhr leitet und am 1. April 85 Jahre alt wird, hat dasVertrauen in die Menschheit verloren. "Wohin geht es mit diesem Homosapiens?", fragt Ciulli im Interview mit der "WestdeutschenAllgemeinen Zeitung" (WAZ, Samstagsausgabe) und gibt selbst dieAntwort: "Er treibt dem Ende seiner Spezies zu." Gründe seien die"Masse von Hass, die aktuell unter den Menschen herrscht, dieWohlstands-Schere durch die Gier der wenigen Reichen und dasunmenschliche Verhalten gegenüber der Migration." In diesemZusammenhang beobachtet Ciulli, "dass die Menschen heute einenzentralen Wert verloren haben: Scham. Es muss wieder gelingen, dassMenschen sich schämen." Ciulli nannte als Beispiel, dass "seit Jahrenim Mittelmeer Tausende von Menschen sterben. Heute denkt man, diesesProblem zu lösen, indem man die Rettung dieser Menschen an dieKüstenwache Libyens delegiert hat, obwohl es von der Uno dokumentiertund bewiesen ist, dass die libysche Küstenwache die Menschenertrinken lässt oder sie in Gefängnisse zurückbringt, wo sie wiederversklavt und gefoltert werden." Eines Tages, so Ciulli, würden dieeuropäischen Staaten sich für dieses Verhalten verantworten müssen."Und es wird schwierig sein für uns Europäer zu behaupten: ,Ich habees nicht gewusst.'"Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell