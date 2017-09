WAZ: Tengelmann-Chef Haub plant keine größeren Zukäufe

Essen (ots) - Nach dem Rückzug aus dem Lebensmittelgeschäft willder Mülheimer Handelskonzern Tengelmann wieder wachsen. "Wir brauchenmehrere Standbeine. Mit unserer Immobilientochter und KiK gehen wirjetzt in die USA. Discount ist trotz aller Unkenrufe überhaupt nichttot, sondern das erfolgreichste Geschäftsfeld der Händler", sagteTengelmann-Chef Karl-Erivan Haub der Westdeutschen AllgemeinenZeitung (WAZ, Freitagausgabe). "Vor den Filialen von Deichmann undAldi sieht man doch inzwischen auch die Porsches der Kunden. Mit KiKsind wir die Preisbrecher bei den Textilien gewesen wie Aldi bei denLebensmitteln", so Haub.Das Familienunternehmen feiert seinen 150. Geburtstag an diesemWochenende in Mülheim ohne die einstige Keimzelle - dasSupermarktgeschäft. Die Kette Kaiser's Tengelmann mit zuletzt 15.000Beschäftigten hatte Haub Ende vergangenen Jahres an die WettbewerberEdeka und Rewe verkauft. Der Veräußerung war ein zweijährigerjuristischer und politischer Streit vorausgegangen. Der WAZ sagteHaub, dass der Handel mit den Obi-Baumärkten sowie den DiscounternKik und Tedi Kerngeschäft der Tengelmann-Gruppe bleiben werde. "Fürgrößere Zukäufe bin ich nicht bekannt", betonte der geschäftsführendeGesellschafter.Angesichts der wachsenden Konkurrenz im Internet und der Übermachtdes Internetriesen Amazon sieht Haub eine Zukunft des Handels nur inder Verzahnung von Läden und Online-Shops. "Angebote im Internet undim Laden werden zusammenwachsen. Auch Amazon plant Läden und liefertLebensmittel aus. Wie Amazon müssen Händler zu Plattformen werden.Unsere Obi-Baumärkte entwickeln wir gerade zu einer solchenPlattform, die Komplettlösungen für Heim und Garten anbietet.Allerdings werden nur marktführende Unternehmen die Kraft haben, demOnline-Boom standzuhalten", sagte Haub der WAZ. "Mittlerweile nutzendie Menschen ein kleines Smartphone, um sich über Produkte zuinformieren und sie auch einzukaufen. Die Welt reduziert sich aufeinen kleinen Mobilfunk-Bildschirm."Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell