WAZ: Tarifflucht geht an Substanz - Kommentar von Stefan Schulte

Essen (ots) - Ein Abschluss knapp oberhalb der Inflationsrateklingt stets nach Vernunft und Augenmaß, wie es in der Regel dieArbeitgeber fordern. Die Beschäftigten haben zumindest etwas mehr unddie Händler können bei den in vielen Branchen kargen Gewinnmargenweiter solide kalkulieren. Alles gut also? Nein. Wenn ein Konsumklimaauf Rekordniveau und satt steigende Umsätze nicht spürbar bei denBeschäftigten ankommen, heißt das nichts Gutes für denAllgemeinzustand der Branche.Dieselbe Diagnose drängt die nach wie vor sinkende Tarifbindungauf. Wenn drei von vier Einzelhändlern sich gar nicht mehr an dergemeinsamen Lohnfindung beteiligen, geht das an die Substanz der indiesem Land eigentlich so bewährten Sozialpartnerschaft. Das zuändern, muss das gemeinsame Interesse von Arbeitgebern und derGewerkschaft sein. Die Tarifflucht hat häufig weit banalere Gründeals die veralteten Mantelverträge. Trotzdem wäre es richtig, sie insJetzt zu holen.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell