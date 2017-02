WAZ: Taktische Verzögerung - Kommentar von Stephanie Weltmann zur Frauenförderung

Essen (ots) - NRW will Beamtinnen den Aufstieg erleichtern. Wersich in den öffentlichen Verwaltungen (und vielfach in Unternehmen)umschaut, weiß um die Notwendigkeit dieses Anliegens. Während Frauenin den unteren Ebenen oftmals sogar in der Überzahl sind, stehenweiter oben in der Hierarchie deutlich mehr Männer. Das neueDienstrecht des Landes eignet sich nach Meinung mehrerer Richter abernur schwerlich, dieses Missverhältnis zu lösen.Statt auf die Vorschläge der Gerichte einzugehen und dasDienstrecht nachzuarbeiten, will das Land sein Gesetz auf Biegen undBrechen retten. Dazu greift es zu solch ungewöhnlichen juristischenMitteln, dass selbst versierte Fachleute ins Grübeln kommen. Dass esnun den Verfassungsgerichtshof anruft, verzögert nicht nur dieKlärung. Rot-Grün provoziert auch den Eindruck, es wolle sichzweieinhalb Monate vor der Landtagswahl der weiteren Verantwortungfür das Beförderungschaos entziehen - immerhin ist ja nun dasNRW-Verfassungsgericht am Zug. Das ist nicht nur ungeschickt, sondernauch unnötig: Es wäre wohl viel weniger Aufhebens um dieFrauenförderung gemacht worden, hätte der Gesetzgeber zügignachgebessert. Den Beamtinnen jedenfalls wäre schneller geholfen.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell