WAZ: Studie: Kanalisation nicht gewappnet für Klimawandel - Hohes Investitionsdefizit

Finanztrends Video zu



mehr >

Essen (ots) - Die Kanalisation in Nordrhein-Westfalen ist nachEinschätzung der Bauindustrie nicht für die Folgen des Klimawandelsgewappnet. "Starkregenereignisse werden immer häufiger", sagte BeateWiemann, die Hauptgeschäftsführerin des Bauindustrieverbands NRW, derin Essen erscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ,Donnerstagausgabe). Daher seien größer dimensionierte Kanalnetzeerforderlich. Einer Studie zufolge, die der Verband in Auftraggegeben hat, besteht ein jährliches Investitionsdefizit von 1,0 bis1,3 Milliarden Euro im Bereich der öffentlichen Kanalisation in NRW.Knapp 30 Prozent des nordrhein-westfälischen Kanalnetzes unterder Erde seien älter als 50 Jahre. Entsprechend groß sei derErneuerungsbedarf. "Unsere Kanäle halten dem Klimawandel nichtstand", mahnte Wiemann.Auch Helmut Dedy, Geschäftsführer des StädtetagesNordrhein-Westfalen, betonte, die Kommunen seien gefordert, "ihreInfrastruktur für Starkregenereignisse, Sturzfluten oder Dürrezeitenanzupassen". Die reguläre Straßenentwässerung sei mitunter nicht inder Lage, extreme Wassermengen abzuleiten, sagte auch Deliana Bungardvom Deutschen Städte- und Gemeindebund. "Starkregenereignisseüberlasten häufig die Kanalnetze", erklärte sie. Klar sei, dass derkommunale Investitionsrückstand in Deutschland insgesamt gewaltigsei.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell