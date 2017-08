WAZ: Strenge Auflagen - Kommentar von Frank Preuß zum Flughafen Düsseldorf

Essen (ots) - Düsseldorfs Airport ist der Flughafen der Region.Seine wirtschaftliche Bedeutung auch für das Ruhrgebiet, fürUnternehmen und Arbeitsplätze ist gewaltig. Seine Lage in einemBallungsraum ist indes ein seit Jahrzehnten währendes Dilemma für alljene, die dem Geräuschpegel ausgesetzt sind.Im Ringen um größere Spielräume für den Flughafen ist es derPolitik bislang in ihrer moderierenden Rolle gelungen, dieberechtigten Interessen von Unternehmen und Lärmgeplagteneinigermaßen ordentlich auszubalancieren. Das wird zusehendsschwieriger, egal wieviel zusätzlicher Lärmschutz Betroffenenüberhaupt noch zuzusprechen wäre.Die Verspätungsquote in den späten Abend hinein ist alarmierend,der Hinweis, mit der neuen Genehmigung würde man besser, ist erstmalnur ein Versprechen. Der Flughafen hat recht, wenn er beteuert, erhabe auf viele Faktoren keinen Einfluss. Das aber spricht dagegen,dass er die Lage bei mehr Starts und Landungen besser beherrscht.Die Nachfrage wird weiter steigen, der Airport reagiert, das istseine Pflicht. Die Politik, die es genehmigen soll, kann es, wennüberhaupt, nur mit strengen Auflagen tun.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell