WAZ: Streit um die Grundrente: Laumann rügt Parteifreunde

Mit Blick auf den andauernden Streit über die Grundrente in dergroßen Koalition hat Nordrhein-Westfalens Arbeitsminister Karl-Josef Laumann(CDU) seine eigene Partei zur Ordnung gerufen. "Wenn wir die Grundrente nichthinbekommen, wird darunter die Zustimmung zu beiden Parteien leiden. Darumsollten sowohl die Scharfmacher bei der SPD als auch bei der Union abrüsten unddie Grundrente nicht im Kleinklein zerreden", sagte Laumann der in Essenerscheinenden Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Donnerstagsausgabe).Der Vorsitzende des Arbeitnehmerflügels der Union (CDA) wies zudem die Kritikaus den eigenen Reihen an einer unzureichenden Bedürftigkeitsprüfung bei denPlänen der großen Koalition zurück: "Es dürfte eher die Ausnahme sein, dassMenschen mit einer kleinen Rente erhebliche Vermögenswerte aufbauen. Hiersollten einige auf Unionsseite aufhören, das Schreckgespenst derMillionärsgattin zu zeichnen, die Grundrente bezieht."