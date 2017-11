WAZ: Stahlfusion gelingt nur mit den Arbeitern - Leitartikel von Stefan Schulte zum Konflikt um den Stahl bei Thyssen-Krupp

Essen (ots) - Tradition kann viel wert sein - vor allem jenenMenschen, die sie schätzen und pflegen. Aber Tradition ist kein Wertan sich und deshalb in keiner Konzernbilanz zu finden. Umgekehrt istauch nicht jede Zahl rational und nicht jeder, der mit Zahlenhandelt, eine Geisel der Logik. So wurde zuletzt jedes noch soschwache Signal aus dem Thyssen-Krupp-Hauptquartier, die Abspaltungdes Stahlgeschäfts rücke näher, an der Börse bejubelt. Gestern nunjubelten die Finanzmärkte über eine unerwartet gute Bilanz desDax-Konzerns. Dass es der Stahl war, der sie aufhübschte, weil erkräftige Gewinne abwarf, verkam zur Randnotiz. Er muss trotzdem rausaus der Bilanz - findet Konzernchef Hiesinger und mit ihm die Börse.Den Ärger der Stahlkocher darüber, dass Hiesinger sie loswerdenwill, fachen ihre aktuell guten Ergebnisse nur weiter an. Sie fühlensich verraten und verkauft, dies umso mehr, da sie stolz sind aufihre Arbeit, auf ihr Produkt. Dazu haben sie auch allen Grund. Fürein auf dem Börsenparkett ungeliebtes Relikt der Schwerindustrie istder Stahl aus Duisburg, Bochum und Andernach ziemlich gefragt - undaktuell auch wieder rentabel. Doch um Momentaufnahmen geht esHiesinger nicht. Er will den Konzern mit weitem Blick in die Zukunftneu aufstellen und sieht sein Kerngeschäft in durchaus stählernenHightech-Produkten wie Aufzügen, Autoteilen und U-Booten, aber nichtmehr in der Stahlproduktion selbst. Das nachzuvollziehen, mussStahlkochern nahezu unmöglich sein.Doch die weltweite Überproduktion, die steigende Qualität desBilligstahls aus Asien und Risiken durch europäische Klimaauflagenmachen die Zukunft der Hochöfen schwer kalkulierbar. Das ist einProblem für börsennotierte Unternehmen, die noch mehr nach ihrenPrognosen als ihren aktuellen Zahlen bewertet werden. Den Vorwurf, erdenke nur an die Kapitalseite und nicht mehr an die Beschäftigten,wird Hiesinger so bald nicht mehr los. Doch auch wenn er der obersteAngestellte des Konzerns ist, bleibt er ein Angestellter und damitden Besitzern des Unternehmens verpflichtet. Und das sind dieGeldgeber, die Aktionäre. Man muss das nicht gut finden, aberakzeptieren.Es ist freilich nicht einerlei, ob ein Mischkonzern eineungeliebte Sparte loswerden oder ob der aus Stahl gebauteTraditionskonzern Thyssen-Krupp seine Keimzelle ausgliedern will. Dashat keineswegs nur mit Sentimentalitäten zu tun, sondern mit echtenRisiken fürs Geschäft durch die Protestmacht der Stahlkocher. Es gibtkaum eine widerstandsfähigere Belegschaft als die derThyssen-Krupp-Stahlwerke. Die Fusion mit Tata gegen siedurchzupeitschen, wäre nicht klug. Hiesinger hat immer wieder betont,den Konsens mit den Arbeitnehmern zu suchen. Was deren Vertreter zuambitionierten Forderungen veranlasst wie dieZehn-Jahres-Jobgarantie. In den kommenden Wochen wird es nun Zeit,nicht mehr mit Verlautbarungen zu hantieren, sondern amVerhandlungstisch zu einem Kompromiss zu finden.Dazu hat in früheren Jahren der größte Einzelaktionär häufigentscheidend beigetragen: die Krupp-Stiftung. Dass sie sich ausdiesem Kernkonflikt diesmal heraushält, ist nicht nur für dieStahlkocher enttäuschend. Der Hügel ist dem Erhalt und demZusammenhalt des Unternehmens verpflichtet. Ob das mit oder ohne denStahl als Kerngeschäft besser gelingen wird, lässt sich ausEigentümersicht durchaus unterschiedlich bewerten. Aber eine klareMeinung dazu sollte die Stiftung schon haben. Und diese dann auchäußern.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell