WAZ: Stadtwerke ebnen Weg für Ausstieg aus der Steag

Essen (ots) - In die Diskussion über die Zukunft des EssenerEnergiekonzerns Steag kommt Bewegung. Wie die Westdeutsche AllgemeineZeitung (WAZ, Freitagausgabe) berichtet, haben sich die kommunalenEigentümer darauf verständigt, einen Ausstieg einzelner beteiligterStadtwerke ab Anfang 2020 zu ermöglichen. Die Steag gehört derzeitüber die Beteiligungsfirma KSBG den Stadtwerken Dortmund, Duisburg,Bochum, Essen, Oberhausen und Dinslaken. Für 1,2 Milliarden Eurohatte die KSBG die Steag vor einigen Jahren vom Chemiekonzern Evonikgekauft. Als Betreiber von Kohlekraftwerken ist die Steag unter Druckgeraten. Die Steag-Übernahme hatten die Stadtwerke teilweise überKredite finanziert. Da die Zinsbindung endet, stehen Verhandlungenmit den Banken an. Auch der Einstieg eines Investors gilt alsmöglich."Als Gesellschafter sind wir in der Verantwortung, dieWachstumsmöglichkeiten der Steag zu unterstützen, deshalb prüfen wirergebnisoffen Möglichkeiten, wie die notwendige finanzielleAusstattung dargestellt werden kann", sagte Essens Stadtwerke-ChefPeter Schäfer, der Geschäftsführer der Steag-Mutter KSBG ist, derWAZ. "Dazu gehört auch die mögliche Aufnahme eines neuenGesellschafters, der zusätzliches Kapital bereitstellen kann", fügteSchäfer hinzu.