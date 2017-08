WAZ: Auch der Staat muss investieren - Kommentar von Frank Meßing zum Wachstum

Essen (ots) - Für Kanzlerin Angela Merkel kann es kaum besserlaufen: Der Aufschwung geht ins achte Jahr. Unter ihrer Regentschaftscheint das Wachstum der deutschen Wirtschaft kein Ende zu nehmen.Sechs Wochen vor der Bundestagswahl geht vom sperrigen BegriffBruttoinlandsprodukt das Signal aus, dass es vielen Unternehmen undBürgern im Augenblick richtig gut geht.Die Nullzins-Politik der Europäischen Zentralbank, die sich zueinem Dauerzustand zu entwickeln scheint, kurbelt Investitionen undprivaten Konsum an. Geld anzulegen, lohnt kaum noch. Der Einzelhandelkann sich über prächtige Zuwächse freuen. Die Steuereinnahmen für denStaat sprudeln. Allein der Exportmotor stottert ein wenig.Diese paradiesischen Zustände passen aber so gar nicht dazu, dassDeutschland bei der Digitalisierung hinterher hinkt, bei derElektromobilität weltweit das Schlusslicht ist und bei der Bildungnicht gerade an der internationalen Spitze steht. Wenn nicht jetzt,wann dann will der Staat selbst seine Investitionen wieder ankurbeln?Das werden sich auch die Auto- und Lkw-Fahrer fragen, die bislang imStau vor der gesperrten maroden Rheinbrücke in Duisburg stehen.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell