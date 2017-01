WAZ: Spitzfindigkeiten sind keine Lösung - Kommentar von Frank Meßing zum Sonntagsverkauf

Essen (ots) - Planungssicherheit für Händler, Mitarbeiter, Centerund Kunden sieht anders aus: 72 Stunden vor dem Start reicht Verdieinen Eilantrag ein, um den verkaufsoffenen Sonntag amRhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim in letzter Minute zu stoppen. Einverkaufsoffener Sonntag, dem die Gewerkschaft im Vorfeld derEntscheidung des Stadtrates im Dezember noch zugestimmt hatte.Die Argumente, mit denen Verdi Sonntagsarbeit ablehnt, sindbekannt und nachvollziehbar. Beflügelt vom richterlichen Stopp derVerkaufsaktion im Centro Oberhausen vor einer Woche setzt sich dieGewerkschaft aber nun dem Verdacht aus, eine Kampagne gegen denHandel zu starten. Eine Kampagne, die nicht zuerst den Schutz derMitarbeiter zum Ziel hat, sondern Unschärfen im Gesetz ausnutzt.Man darf gespannt sein, ob auch die Richter einen Unterschiedzwischen einem "Antikmarkt" und einem "Flohmarkt mit Raritäten,Second-Hand-Ware und Retro-Artikeln" als Anlass für die Genehmigungder Ladenöffnung am Sonntag erkennen. Spitzfindigkeiten dieser Artschaden wirtschaftlichem Handeln und beschädigen Vertrauen.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell