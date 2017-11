WAZ: Sparen am falschen Ende - Kommentar von Stephanie Weltmann zum Sozialticket

Essen (ots) - In seinem Streben nach der Schwarzen Null hat sichMinisterpräsident Armin Laschet lange geschickt darum gedrückt, wokonkret seine Landesregierung denn nun den Rotstift ansetzen möchte.Gesamteinsparungen in Höhe von 131 Millionen Euro stehen allein für2018 an - und jedes Ressort sollte selbst für sich festlegen, wie esdenn seinen Beitrag leisten kann. Dass mit dem Streichen derFördergelder fürs Sozialticket nun ausgerechnet zuerst eine Leistungfür Bedürftige in den Blick der Öffentlichkeit gerät, dürfte in einerchristlich-demokratischen Partei längst nicht nur Anhänger finden.Das Sozialticket ist keine Luxusleistung. Dieser verbilligteFahrschein bietet Menschen, die mit ihrer Bedürftigkeit an den Randeunserer Gesellschaft rücken, eine bedeutende Chance auf Teilhabe:Mobil zu sein, Bekannte, die Kinder und Enkelkinder zu treffen, einStadtfest oder die Kirmes zu besuchen, die Einkaufstaschen nicht denganzen Weg nach Hause tragen zu müssen - das sind keine überzogenenAnsprüche, sondern Selbstverständlichkeiten unseres Lebens. Ohne dieHilfe des Landes wird das Sozialticket besonders in den armenRevierstädten kaum zu halten sein - Laschet riskiert, für eineEinsparung von 40 Millionen Euro im Jahr als sozial kalt dazustehen.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell