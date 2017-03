WAZ: Sollen Ausländer auf Kommunalebene wählen? - Pro von Christopher Onkelbach: Chance vergeben

Essen (ots) - Vermutlich gab es keinen schlechteren Zeitpunkt fürden Vorstoß, ein kommunales Wahlrecht für Ausländer einzuführen. Zuaufgeladen ist derzeit vor dem Hintergrund der Türkei-Krise diepolitische Stimmung. Plakativ malte die Opposition dieSchreckensvision an die Wand, in Zukunft könnten lauter kleineErdogans in den Stadträten sitzen.Bei näherem Hinsehen ergibt sich ein differenzierteres Bild. Auchin der türkischen Gemeinde gibt es viele Erdogan-Kritiker. Bei einerfreien und geheimen Wahl hätten sie die Chance, sich Gehör zuverschaffen. Und: Wer mitbestimmen darf, interessiert sich auch eherfür die eigene Kommune, die Türkei rückte in den Hintergrund. Seitvielen Jahren arbeiten Ausländer in Betriebsräten politischerfolgreich mit, zugleich sind sie aber vom demokratischen Prozessausgeschlossen. Wer Integration ernst nimmt, kann ausländische Bürgernicht auf Dauer politisch ignorieren. Gestern wurde eine Chancevergeben.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell