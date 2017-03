WAZ: Sollen Ausländer auf Kommunalebene wählen? - Kontra von Tobias Blasius: Vorstoß zur Unzeit

Essen (ots) - Ist es ungerecht, dass ein Italiener, der seit dreiMonaten in Nordrhein-Westfalen gemeldet ist, an Kommunalwahlenteilnehmen darf und sein seit Jahrzehnten hier lebender türkischerNachbar nicht? Keineswegs. Die vergangenen Monate dürften selbstEuropa-Skeptikern vor Augen geführt haben, dass sich die EU alsWerte- und Verantwortungsgemeinschaft sehr wohl von autokratischenSystemen der Marke Erdogan unterscheidet.Wer als Türke hier gut integriert lebt, arbeitet und Steuernzahlt, ist herzlich willkommen, mit der deutschen Staatsbürgerschaftdas Wahlrecht zu erwerben. Der Preis wäre der Verlust des türkischenPasses, den viele nicht zu zahlen bereit sind. Stattdessen bejubelteine nennenswerte Zahl die Abschaffung der Demokratie im Land derVorfahren und findet es in Ordnung, dass Erdogan die Wahlheimat derNazi-Methoden zeiht. Wer da mit dem Kommunalwahlrecht winkt, hatnichts verstanden.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell