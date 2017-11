WAZ: Die Situation ist ernüchternd - Kommentar von Michael Kohlstadt zum Dieselgipfel im Kanzleramt

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Essen (ots) - Dieselfahrer haben es zurzeit schwer. Erst sorgteder Abgasskandal bei VW & Co. dafür, dass das einst sauber polierteImage der Selbstzünder in den Keller rauschte. Nun zeigt sich: AuchFahrverbote in den Innenstädten sind kein Schreckgespenst mehr -sondern wohl bald schon Realität. Viele Großstädte bekommen ihrSchadstoffproblem nicht in den Griff. Im vergangenen Jahr wurden dieGrenzwerte in rund 90 Städten überschritten. Die Deutsche Umwelthilfeklagt bereits in 19 deutschen Städten auf Fahrverbote, für 42 weitereStädte werden Klagen vorbereitet.Die Situation ist mehr als ernüchternd. Die Autoindustrie drücktsich, und die geschäftsführende Bundesregierung läuft der Entwicklunghinterher. Auf dem zweiten kommunalen Dieselgipfel mit der Kanzlerinerfuhren die Vertreter der Städte gestern nur, dass der bereits imSeptember beschlossene Milliardenfonds ab heute bereit steht. Doch soschnell lässt sich das Ruder nicht herumreißen. Elektrobusse undStromtankstellen fallen nicht vom Himmel. Schon jetzt ist klar: DerWettlauf mit der Zeit wird verloren gehen - für die Städte und fürdie Dieselfahrer.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell