WAZ: Siemens verpasst den großen Wurf - Kommentar von Frank Meßing zum Stellenabbau bei Siemens

Essen (ots) - Massiver Stellenabbau, Standortschließungen,Kompetenz-Bündelungen - nach einem großen Wurf sehen die Pläne nichtaus, mit denen Siemens auf das schwächelnde Kraftwerksgeschäftreagieren will. Es reicht einfach nicht aus, den dramatischenBestellungsrückgang von großen Gas- und Dampfturbinen zu beklagen.Die Top-Manager blieben auch gestern ein Konzept schuldig, wie sievon der Energiewende profitieren wollen.Der Standort Mülheim muss einmal mehr bluten. Der geplante Abbauvon 640 Stellen wird zu einer weiteren Arbeitsverdichtung und einerlangen Phase der Unsicherheit führen. Die Verhandlungen über dieStreichpläne bei Siemens gehen einher mit den gestern gestartetenTarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie sowie derBetriebsratswahl im Frühjahr 2018. Es droht ein harter Kampf.Dabei ist es gerade einmal zwei Jahre her, dass die MülheimerSiemensianer 850 Holzkreuze aufstellten - eines für jedenArbeitsplatz, der damals wegfallen sollte. Durch einen Großauftragund kluge Verhandlungen kamen sie mit einem blauen Auge davon. Dasweiter wegbrechende Kraftwerksgeschäft dürfte ihre Chancen jetztnicht erhöhen.