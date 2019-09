WAZ: Sicherheitsfirma Kötter steigt ins Feuerwehr-Geschäft ein

Essen (ots) - Der Essener Sicherheitsdienstleister Kötter steigtin das Geschäft mit Werksfeuerwehren ein. Mit demKreuzfahrtschiff-Produzenten MV Werften in Mecklenburg-Vorpommern hatdas Familienunternehmen den ersten Großauftrag an Land gezogen. Dasberichtet die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, Dienstagausgabe).Kötter hat nach eigenen Angaben mehr als 3,5 Millionen Euro in dieModernisierung der Werksfeuerwehr der drei Werften in Wismar, Rostockund Stralsund mit rund 2900 Beschäftigten investiert. Zum Angebot derEssener an der Ostsee gehören auch eine Höhenrettung und einBrandsimulator. "Wir werden mit diesem Rückenwind unsere Position imMarkt für Betriebs- und Werkfeuerwehren sowie sonstigen Brandschutzweiter gezielt ausbauen", sagte Dirk H. Bürhaus, Geschäftsführer derKötter Fire & Service GmbH, der WAZ. Aktuell führe das UnternehmenGespräche mit weiteren Kunden aus der Werftenbranche. Kötter istbereits für Werksfeuerwehren in der Automobil- und Chemieindustriesowie im produzierenden Gewerbe tätig. Die Kötter-Gruppe bietetSicherheitsdienstleistungen, Sicherheitstech¬nik, Reinigungs- undPersonaldienstleistungen an. Mit rund 18.500 Mitarbeitern an den mehrals 50 Standorten in Deutsch¬land erwirtschaftete dasFamilienunternehmen im vergangenen Jahr einen Umsatz von 540Millionen Euro.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell