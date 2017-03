WAZ: Segen und Fluch zugleich - Kommentar von Ulf Meinke zu Lebensmittellieferungen durch Amazon und DHL

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Essen (ots) - Sollten Amazon und DHL bald tatsächlich im großenStil Lebensmittel in Deutschland ausliefern, entstünde mehr als nureine ernstzunehmende Konkurrenz für Edeka, Rewe und Co. Es ist gutmöglich, dass die beiden Branchenriesen den klassischen Handel mitObst, Gemüse, frischem Fleisch oder Tiefkühlkost revolutionieren.Denn sie verfügen über eine beachtliche Marktmacht, ausgefeilteLogistiknetzwerke und finanzielle Reserven.Die Lieferung an die Haustür wird mehr und mehr alltäglich. Schonjetzt umfasst das Angebot von Amazon viele Waren des täglichenBedarfs und reicht von Waschpulver bis zum Rasenmäher. Da liegt esnahe, neben Kaffee oder Konserven künftig auch frische Lebensmittelins Sortiment zu nehmen. Nicht nur die junge Online-Generation,sondern auch Senioren, die eher selten das Haus verlassen, dürftenlukrative Zielgruppen sein. Es ist weniger die Frage, ob derOnlinehandel mit Lebensmitteln ein großes Geschäft wird, sondern eherwie schnell.Eine sichere Kühlkette ist allerdings für Amazon und DHL einelogistische Herausforderung und kostet Geld. Ohnehin tobt ein harterWettbewerb um die Lebensmittelpreise. In einem noch stärkerenVerdrängungswettbewerb werden wohl vor allem kleine Händler bluten.Am Beispiel des Buchhandels lässt sich ablesen, mit welcher VehemenzAmazon gewachsene Strukturen vor Ort zerschlagen kann. Bislang haltensich die etablierten Einzelhandelskonzerne im Online-Geschäft eherzurück. Mit dieser Strategie laufen sie Gefahr, dass ihnen Amazon undDHL irgendwann die Butter vom Brot nehmen.