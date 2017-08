WAZ: Schulz wird die Chance nutzen, die er nicht hat - Leitartikel von Alexander Marinos zum TV-Wahlduell am Sonntag

Essen (ots) - Sie kennen mich. Mit diesem an Langeweile kaum zuüberbietenden Satz hat Angela Merkel vor vier Jahren dieBundestagswahl gewonnen. Da konnte ihr Herausforderer Peer Steinbrückvor laufenden Kameras so haifischartig lächelnd argumentieren, wie erwollte. Am Ende entschieden sich die meisten Deutschen für dieunaufgeregte Sachwalterin und Bewahrerin, die mit Ruhe undRationalität das Land durch die Krisen geführt hat. Sie entschiedensich in dieser Hinsicht - und das ist im Kern paradox - für eineKonservative, die ihre Partei konsequent auf links gedreht und damitdauerhaft mehrheitsfähig gemacht hat. Merkel wird denSie-kennen-mich-Satz, der in der nunmehr 60-jährigen Tradition desAdenauer-Slogans "Keine Experimente!" steht, so am Sonntag beimTV-Duell mit SPD-Kandidat Martin Schulz nicht wörtlich wiederholen.Aber im Grunde geht es wieder genau darum. Warum benötigt Deutschlandeine neue Regierungsspitze, wenn es uns doch derzeit verhältnismäßiggut geht? Und wenn Deutschland eine neue Spitze benötigen würde - wasgenau wäre "neu" an einem Martin Schulz und seiner SPD, die seitBeginn der Kanzlerschaft Gerhard Schröders 1998 bis heute anderthalbJahrzehnte mitregiert hat?Es ist diese - noch so ein Paradoxon - komfortable, auf den erstenBlick völlig unspannende Ausgangslage einer in den Umfragen weitvorne liegenden Kanzlerpartei, die das TV-Duell dann doch wiederspannend macht. Denn Schulz kann mit maximalem Verzweiflungsmut indiese einzige direkte Auseinandersetzung mit Merkel gehen, weil ernichts zu verlieren hat. Merkel dagegen muss darauf achten, dass dasDuell zu keinem Zeitpunkt ein für sie nützliches Verflachungsniveauüberschreitet und somit zur Initialzündung einer bislang nichtmessbaren Wechselstimmung im dahindümpelnden Wahlkämpfchen werdenkönnte.Wie volatil politische Stimmungen sind, hat ja gerade dieserMartin Schulz unmittelbar nach seiner Nominierung zumKanzlerkandidaten schmerzhaft erfahren müssen. Wie in einer Kantine,die jeden Tag Schnitzel mit Pommes anbietet, stürzten sich plötzlichalle auf das alternative Gericht mit der spritzig-roten Soße nachWürseler Art - um kurz danach doch wieder zum altbewährtenTrägemacher-Fettessen zurückzukehren. Bis heute kann keiner erklären,warum der Schulz-Effekt so schnell und radikal ging, wie er kam.Folglich kann auch niemand ausschließen, dass er ganz oder teilweisezurückkehrt. Ein paar Prozentpunkte mehr oder weniger würden dieUnion zwar nicht vom Spitzenplatz vertreiben. Aber neue Koalitions-wären neue Machtoptionen.Ja, Deutschland ist aus vielen Krisen gut herausgekommen. Ja, dieKonjunktur brummt und die Staatseinnahmen steigen. Und ja, wir nähernuns, von strukturschwachen Gebieten abgesehen, der Vollbeschäftigung.Aber deshalb ist noch lange nicht alles gut. Die Kehrseite desMerkel'schen Pragmatismus' ist die Abwesenheit alles Visionären.Risiken zu scheuen bedeutet auch, mutlos zu agieren. Zwar hat Merkelpunktuell auch mal Mut bewiesen, beim Atomausstieg nach Fukushimaetwa oder vor zwei Jahren bei ihrem "Wir schaffen das". Aberangesichts der großen Herausforderungen dieser Zeit, derDigitalisierung und der drängenden Mobilitäts- und Energiewende,wirkt Merkel gefährlich unentschlossen. Da hinkt Deutschlandhinterher. Schulz wird und muss den Finger in solche Wunden legen.Angeblich will sich jeder zweite Wahlberechtigte das TV-Duellansehen. Merkel wittert die Gefahr. Ob sie das aber nervös macht?Wohl kaum. Wir kennen sie ja.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell