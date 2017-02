WAZ: Der Schulz-Effekt beflügelt Kraft - Kommentar von Tobias Blasius zur NRW-SPD

Essen (ots) - Wenn der "Schulz-Effekt" sie noch drei Monate trägt,kann Ministerpräsidentin Hannelore Kraft sogar auf die Wiederholungihres famosen 39-Prozent-Wahlsieges von 2012 hoffen. Wer hätte dasgedacht nach harten Jahren der "Schlusslicht-Debatte", all derSicherheitspannen, Spekulationen gar über ihre Regierungsmüdigkeit?Alles weit weg, der Trend ist plötzlich Genosse. Martin Schulz hatauch in NRW die Selbstzweifel weggepustet.Kraft ließ beim fröhlichen Landesparteitag, der sie mit 100Prozent der Delegiertenstimmen zur Spitzenkandidatin kürte, keinenZweifel an ihrem Führungsanspruch. Beitragsfreie Kita, gebührenfreieMeisterprüfung, Azubi-Ticket, 2300 Polizei-Anwärter - dieMinisterpräsidentin formulierte Milliarden-Versprechen im Wissen,dass sie die sozialen Wohltaten nach dem 14. Mai auch tatsächlichwird umsetzen und finanzieren müssen.Mit welchem Regierungspartner, scheint Kraft zunächst ziemlichegal. Der Umfragen-Absturz der Grünen macht eine Fortsetzung vonRot-Grün unwahrscheinlich. Die "Ampel" hat die FDP frühzeitigausgeknipst. Rot-Rot-Grün ist für Kraft "Wolkenkuckucksheim pur".Steuert NRW auf die ungeliebte GroKo zu?Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell