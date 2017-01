WAZ: Dem Schicksal nicht ausgeliefert - Kommentar von Frank Meßing zum City-Handel

Essen (ots) - Für kränkelnde Innenstädte kann nicht länger alleinder wachsende Onlinehandel verantwortlich gemacht werden. ZweiStudien belegen, dass es die Kommunen und ihre Kaufmannschaften sehrwohl selbst in der Hand haben, ob sie florieren oder dahinsiechen.Warenangebot und Ambiente sind zentrale Argumente, die Kunden in dieZentren locken.Die Erkenntnis allein, dass sich manch darbende City ihremSchicksal nicht ohnmächtig ausliefern muss, führt aber nicht zurBesserung. Es ist schwer, die Immobilienbesitzer zu ermuntern, inschickere Fassaden zu investieren. Den Kommunen fehlt das Geld, fürmehr Ambiente zu sorgen. Und historische Kerne wie in Leipzig,Heidelberg oder Wismar - die Innenstädte mit den bundesweit bestenNoten - haben die im Zweiten Weltkrieg in großen Teilen zerstörtenZentren der Ruhrgebietsstädte nicht zu bieten.Aussichtslos ist die Lage trotzdem nicht: Essen, Mülheim undBochum etwa tun das Richtige und schaffen citynahe Wohnungen.Kulturangebote und Veranstaltungen sollten überall für Frequenzsorgen. Das Internet kann all das nicht ersetzen.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell