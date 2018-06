WAZ: SPD-Politiker Kutschaty fordert Ende von Hartz IV

Düsseldorf (ots) - In der NRW-SPD wird die Kritik an Hartz IVimmer lauter. "Das System Hartz IV verursacht Armut, Unsicherheitenund Ängste", sagte SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty derWestdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Freitagsausgabe). Eine"bessere und gerechtere Alternative" müsse her. "Wer sich in unsereGesellschaft nicht einbringen will, darf nicht auf mehr Geld hoffen.Aber wer 30 Jahre lang gearbeitet hat, darf nicht nach einem Jahr inArmut landen. Das gilt auch für die, die durch Krankheit undSchicksal in eine Notlage geraten." Kutschaty regte eine "großeSozialstaatsreform" an, bei der es auch um die Altersversorgung gehenmüsse: "Wer sein Leben lang gearbeitet hat, hat im Alter mehrverdient als Hartz IV." Ein "deutlich höherer Mindestlohn", mehr"Leistungsgerechtigkeit" und höhere Steuerfreibeträge müsstenebenfalls Bestandteile dieser Reform sein.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell