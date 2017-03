WAZ: SPD-Landtagsabgeordneter Serdar Yüksel fordert Einreiseverbot für Erdogan und türkische Minister

Essen (ots) - Der Bochumer SPD-Landtagsabgeordnete Serdar Yükselfordert die Bundesregierung auf, ein Einreiseverbot für dentürkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan sowie fürMitglieder seiner Regierung zu verhängen. "Es kann nicht sein, dassjemand in eine Demokratie kommt und Werbung für die Einführung einerDiktatur macht", sagte Yüksel der in Essen erscheinendenWestdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ, Dienstagausgabe).Den Vorwurf Erdogans, Deutschland wende "Nazi-Methoden" an, wiesYüksel scharf als vollkommen absurd zurück. "Man muss Erdogan zeigen,dass sein Verhalten Konsequenzen hat." In der Türkei würden diedeutsche Außenpolitik und Angela Merkel nicht ernst genommen, glaubtYüksel. Statt diplomatischer Formulierungen müsse die Bundesregierungeine klare Haltung gegenüber der türkischen Regierung einnehmen.Yüksel fordert die Türken in Deutschland auf, die deutscheStaatsangehörigkeit anzustreben und zum eigenen Schutz auf diedoppelte Staatsbürgerschaft zu verzichten. Der Sozialdemokratappelliert an die türkische Gemeinde, bei dem Referendum am 16. Aprilnicht für die von Erdogan angestrebte Verfassungsreform zu stimmen.Man könne nicht die Vorzüge einer offenen Gesellschaft in Deutschlandgenießen "und dann für die Einführung einer Diktatur stimmen", sagteYüksel.Pressekontakt:Westdeutsche Allgemeine ZeitungZentralredaktionTelefon: 0201 - 804 6519zentralredaktion@waz.deOriginal-Content von: Westdeutsche Allgemeine Zeitung, übermittelt durch news aktuell